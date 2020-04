ANTISEMITTISME: Selv om den skildrer en alternativ historie om USA under andre verdenskrig, tegner The Plot Against America et skremmende realistisk bilde av hvordan fascistisk ideologi kan utspille seg i praksis.

I forrige utgave av NY TID skrev jeg om Netflix-serien Messiah, som tar for seg hvordan Jesus muligens ville blitt mottatt om han vendte tilbake i vår tid. Ikke minst baserer science-fiction-fortellinger seg ofte på tankeeksperimenter som kan formuleres med et innledende «hva om», skrev jeg da – til tross for at den omtalte serien ikke nødvendigvis sorterer innunder denne sjangeren.

Tankeeksperimenter og spekuleringer er riktignok en essensiell del av fiksjonens natur generelt. Ikke desto mindre gjelder dette noen typer fiksjon i større grad enn andre, og da særlig dem som klassifiseres som «spekulativ fiksjon». Begrepet omfatter science fiction, fantasy og såkalt «alternative history» – fortellinger som tar utgangspunkt i om historien hadde tatt en annen retning. I sistnevnte underkategori finner man den ferske HBO-serien The Plot Against America, som er basert på Philip Roths roman fra 2004 med samme navn.

Isolasjonisme og antisemittisme

Serien utspiller seg i USA tidlig på 40-tallet og handler om en jødisk familie i Newark i New Jersey. I den alternative historien som beskrives her, vinner flygeren og folkehelten Charles Lindbergh presidentvalget over Franklin D. Roosevelt i 1940. Under slagordet «America First» (som er hentet fra en eksisterende bevegelse på denne tiden) er Lindbergh opptatt av å holde USA utenfor den pågående krigen og opprettholder diplomatiske forbindelser med Tyskland. Hans antisemittiske holdninger preger etter hvert landets politikk, holdninger han også skal ha fremmet i virkeligheten. Slik han også argumenterte mot USAs innblanding i krigen – fram til han snudde med angrepet på Pearl Harbor.

Noen måneder før Philip Roth døde i 2018, fortalte han i et intervju med The New York Times at romanen ikke var ment som en politisk allegori om samtiden. Forfatteren måtte likevel medgi at parallellene til dagens USA var slående, med en folkevalgt demagogisk president som roser andre lands diktatorer og fremmer både usanne fortellinger, isolasjonisme og fremmedfrykt. For ikke å si fascistiske tendenser, kan man tilføye. I intervjuet understreket Roth imidlertid at den virkelige Lindbergh – i motsetning til Donald Trump – var en ekte helt.

Samfunnsaktuelle spørsmål

I det siste har miniserie-formatet fått fornyet popularitet, kanskje særlig med suksessen til HBOs rystende og usedvanlig vellagde Chernobyl. Den er dessuten en av mange nyere tv-serier som tar for seg aktuelle politiske temaer, også om de utspiller seg i fortiden. I Chernobyl er faktiske hendelser riktignok svært autentisk gjengitt, uten den alternative historiediktningen man finner i The Plot Against America. Samfunnspolitiske spørsmål står også sentralt i lengre serier som den spekulative fiksjonen The Handmaid’s Tale og dramaet Succession om en mediekonsernfamilie, samt den norske miniserien 22. juli og den hittil en sesong lange Heksejakt – for å nevne noen.