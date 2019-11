Fascinerende om fascismen

IDEOLOGI: Vet vi nok om fascismen til å forstå den?

Forfatter: Roger Griffin Oversatt av Kjersti Velsand Dreyers , Forlag

«Ser vi noen likhetstrekk fra mellomkrigstidens fascisme til dagens europeiske populister og Trump i USA?» Jeg stilte spørsmålet til den kjente krigshistorikeren sir Antony James Beevor under et arrangement på Norsk sakprosafestival i Oslo i oktober.

Hva svarte Beevor? Jeg skal spenne deg litt på pinebenken og tar omveien med en fersk bok. Dreyers Forlag har en utmerket serie som de kaller Dreyer Perspektiv, der de belyser viktige fenomener i oversiktlige og spennende utgivelser. Nå har turen kommet til fascismen, og forlaget har oversatt en oversikt over gjeldende kunnskap om fascisme og fascismeforskning. Forfatteren er ingen hvemsomhelst: Roger Griffin er professor emeritus i moderne historie og politisk teori ved Oxford Brookes University og en ledende akademiker på feltet.

Hva er fascisme?

Griffin tar oss med på en reise fra 1919 til i dag, fra fascismens spede begynnelse i Italia til dagens internettfascisme og hvit-makt-bevegelsen. Men hva er egentlig fascisme? Det vet vi vel alle?

Spørsmålet har vært en drivkraft i Griffins akademiske karriere. Gjennom flerfoldige bøker og publikasjoner har han bidratt til å etablere fagfeltet komparative fascismestudier. Viktige bestanddeler ved ideologien, skriver Griffin, er uniformerte partimedlemmer, karismatiske ledere og ofte antisemittiske konspirasjonsteorier. Men det er ikke tilstrekkelig for å forstå fenomenet, ifølge professoren.

Trump er kort og godt en rasist som «tar vare på» sine.

Griffin har derfor introdusert begrepet palingenetisk ultranasjonalisme. Det forklarer fascismen gjennom dens kjernemyte, det vil si behovet for en revolusjon for å oppnå en nasjonal gjenfødelse. Denne paligenetikken skiller fascismen fra andre autoritære nasjonalistiske ideologier.

I et eget kapittel om hvordan marxistiske teoretikere ser på fascismen, får vi innsikt i hvordan de ikke deler Griffins syn på fascismen som en revolusjonær ideologi. De vil heller argumentere for at fascismen mangler en ideologisk indre sammenheng, og at den hindrer en revolusjon som kan kvitte seg med kapitalismen.

Men også innen marxistiske miljøer viser det seg at det er flere konkurrerende syn på fascismen, og Griffin belyser disse på en spennende måte. Han understreker også behovet for å gå bort fra å bruke «fascisme» som et nedlatende begrep og snakker til og med om å ha en viss metodologisk empati for å leve seg inn i fascistens hode og verden. Ved å ta fascistene på alvor vil vi kunne trenge inn i deres ideologiske verdensutsyn.

Mens de to første kapitlene handler om ulike definitoriske sider av fascismen og studier av den, er det tredje kapittel viet mellomkrigstiden, en periode da ideologien nådde sitt topp-punkt. Forfatteren er innom regimene dominert av Mussolini og Hitler, det rumenske eksperimentet, Ungarn, Nasjonal Samling i Norge, Ustasja-bevegelsen i Kroatia og den britiske fascismen. Men det blir også reiser utenfor Europa, som til Brasil. Det er relativt ukjent for mange av oss, og interessant lesning.

Svekket kraft

Griffin undersøker også temaer som fascist-økonomi, -kunst og -arkitektur. Det er lærerikt. Men hva med perioden etter 1945? Fascismen har svekket sin kraft og mistet all troverdighet på grunn av holocaust og sivilisatorisk sammenbrudd. I et siste kapittel ser Griffin på fascismens nåværende marginaliserte rolle, men er samtidig klar på hvor tilpasningsdyktig denne ideologen er til nye kontekster.

Fascistene inngår i marginaliserte miljøer, men har klart å tilpasse seg en ny tid. Noen er bøllete og voldelige. Andre har skapt revolusjonære subkulturer med et kultisk verdensbilde med forherligelse av tidligere fascistiske gylne år – og fantaserer om en ny revolusjonær tid som skal komme.

I USA ser vi eksempler på en voldelig hvit-makt-bevegelse og en tydelig nynazistisk kultur. I Storbritannia finner vi et White Power-musikkmiljø, og på kontinentet har vi ideologer som Alain de Benoist, som har skapt det Griffin kaller nye former for intellektualisert fascisme. Mange av disse nyfascistiske miljøene er en del av internasjonale nettverk, og medlemmene er flittige internettbrukere.

Trump er rasist

Så hva svarte Beevor meg på mitt spørsmål om populistene og Trump? «Nei.»

Beevor ser ikke en klar nok linje mellom fascismen og disse fenomenene. Og her er han helt på linje med læremester og teoretiker Griffin: Trump mangler den ideologiske kompleksiteten – og «Make America Great Again» er ikke det samme som et fascistisk «tusenårsrike».

Trump forblir en høyreorientert politiker, eller det Griffin i et intervju har kalt en «apartheid liberal». Trump er kort og godt en rasist som «tar vare på» sine. Men Trump vil ikke fjerne dagens politiske institusjoner. (I alle fall ikke foreløpig, men jeg begynner å lure.)

Fascistene inngår imarginaliserte miljøer, men har klart å tilpasse seg en ny tid.

En mer renskåren fascist i det 21. århundre, ifølge Griffin, er Anders Behring Breivik. Hans manifest omtalte en revolusjonær gjenfødelse av Europa innen 2083. Da er vi tilbake til Griffins begreper om det som utgjør kjernen av fascistisk ideologi: Fascismen er en revolusjonær form for populistisk ultranasjonalisme.

Dette er en fascinerende liten bok som ikke handler så mye om hva fascistene har gjort, men mer om hvorfor de gjorde det. Med på kjøpet får du en innsikt i en omfattende fagdisiplin, med mange ulike skoler og teoretiske retninger.

Jeg synes selv jeg forstår mer av fascismen etter å ha lest denne boken. Og Griffin snakker godt om temaet i ulike You Tube-klipp også. Har du behov for mer, og foretrekker norsk, er det bare å søke i NRKs arkiv og finne professor i statsvitenskap Bernt Hagtvets spennende Aarebrot-forelesning.

Jeg har selv hatt gleden av å høre Griffin og Hagtvet i Oslo. De kan sin fascisme, begge to. Og fascisme i all sin gru er et fascinerende tema. Derfor er det viktig at vi kjenner historien. Og at vi kjenner lusa på gangen.

