Faren ved modifisert natur

Wir Klimawandler: Wie der Mensch die Natur der Zukunft erschafft

ØKOLOGI : Med teknologiske grep i alle retninger stilles forskere overfor skyhøye utfordringer. En av dem er menneskers uvitenhet koblet med likegyldighet.

Elizabeth Kolbert er forfatteren av boken The Sixth Extinction. I oppfølgeren Wir Klimawandler (Engelsk: Under a White Sky: The Nature of the Future) gir hun oss en beskrivelse av mennesker som prøver å løse problemer – skapt av mennesker som prøver å løse problemer.

Vitenskapen slår fast: Mennesker har redusert mer enn halvparten av jordens isfrie landmasser – rundt 43,5 millioner kvadratkilometer – og indirekte halvparten av det som står igjen. Vår suksess som planetens herskere har medført bieffekter som oppvarming av atmosfæren, forsuring og heving av havet, reduserte isbreer, ørkenutbredelse – blant annet. I menneskets tidsalder, antropocen, har vi ingen steder å . . .