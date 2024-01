Får ikke marken vondt, bror?

Rettferdighet for dyrene

DYR / Etisk sett er vi langt på overtid med vår behandling av de ikke-menneskelige dyrene. Mange av disse har følelser som frykt, medlidenhet og sorg. Vi bør ikke spise dyr, men om vi blir syke av ikke å gjøre det?

Året er 1983: Jeg er med på fisketur med storebrødrene mine. Det er ikke ofte jeg får den muligheten; som regel vil de ikke ha med en masete liten søster. Vi har et gammelt syltetøyglass med jord til markene. I lokket er det stukket hull med en kniv så marken skal få puste. Jeg er av den mening at de har det ok inni i sitt lille fengsel. Foreløpig er . . .