Falske nyheter = falsk virkelighet

Gray er fast filmkritiker i Ny Tid.

Our New President Maxim Pozdorovkin USA/Russland

En av de mest bisarre av en mengde medieproduserte påstander om USAs topp-politiske spillere er at Hillary Clintons kontakt med levningene av en gammel «mumieprinsesse» fra Sibir kostet henne det siste presidentvalget. Maxim Pozdorovkins dokumentarfilm Our New President, som hadde premiere under Sundance-festivalen, åpner med opptak fra russiske nyhetssendinger av den daværende amerikanske førstedamen som landet på flyplassen i Novosibirsk i 1997, akkompagnert av nifse, dramatiske lydeffekter. En Moskva-basert nyhetskanal forklarer at hun var forhekset av en mumifisert kongelig person som vanligvis beskjeftiger seg med naturkatastrofer, men som ifølge sjamaner bestemte seg for å slippe løs Monica Lewinsky-skandalen, kampanjeødeleggende besvimelsesanfall og hostekuler. Det er en passe surrealistisk begynnelse på en film som i sin helhet består av en samling opptak fra russisk fjernsyn og YouTube-snutter rundt valget av Donald Trump og pøser på med dungevis av feilinformasjon. Når filmen slutter, er vår forståelse av «fake news»-krisens omfang styrket – det samme er forståelsen av hvordan hemningsløs klussing med sannheten svekker de tradisjonelle medienes evne til å holde demokratiet oppe.

https://www.youtube.com/watch?v=-VXlvpdC3w8

Medienes makt

Blant de tidligere dokumentarfilmene fra den russiske regissøren Pozdorovkin er Pussy Riot: A Punk Prayer, som fulgte rettssakene mot dagens mest berømte anti-Kreml-aktivister og trakk paralleller til sovjettidens skuerettssaker mot dissidenter. Den filmen åpnet med en setning fra den politiske dramatikeren Bertolt Brecht: «Kunsten er ikke et speil som reflekterer samfunnet, men en hammer å forme det med.» Når Pozdorovkin med Our New President vender oppmerksomheten fra motstandsartister til statlige aktører som forstiller seg, henter han et åpningssitat fra science-fiction-forfatteren Philip K. Dick for å sammenfatte den aktuelle makten hos Russlands medier til å desorientere; det er kanskje de som nå har overtaket i å forme borgernes forestillinger: «Falsk virkelighet vil skape falske mennesker. Eller, falske mennesker vil skape falsk virkelighet.» I den intense kampen for å kontrollere det offentlige narrativet er midlene nå langt mer snedige enn naken styrke.

Enda vi kan merke hvilken side Pozdorovkin står på, bruker han ingen overordnet forteller til å guide oss gjennom den kaotiske opphopningen av klipp. Dette er et klokt valg, selv om det forutsetter dypere bakgrunnskunnskaper om den russiske hacker-skandalen i det amerikanske presidentvalget enn seere med en mer begrenset innsikt i nyheter kanskje har. Vår manglende mulighet til å henge oss på noen som helst pålitelig «utside» i form av et anker med formodet objektivitet som kunne hjelpe oss til å bedømme dette galleriet av forvrengende speil, tvinger oss til selv å erfare en mediert verden uten noe informasjonshierarki – til å dukke ned i dette svimlende absurde virvaret.