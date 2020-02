SYRIA: Feras Fayyads nye dokumentarfilm viser menneskers mot, motstandskraft og solidaritet i et sykehus under bomberegnet.

The Cave Feras Fayyad ( Danmark, Syria)

Hvordan filmer man menneskers prøvelser og strev i krig? Når nødvendig teknologi er utbredt og metodene til å dokumentere ens egne opplevelser er mer tilgjengelig enn noensinne, fører hver eneste nye krise eller konflikt med seg en strøm av dokumentarfilmer. Der er kanskje bare naturlig at vi ser en forskyvning vekk fra forestillingen om å lage den definitive filmen fra enhver konflikt til et mer personlig innsyn i livet til menneskene som rammes, tatt i betraktning det store volumet av dokumentasjon.

Slike filmer lar ofte den politiske analysen være i bakgrunnen, og lar oss heller fordype oss i individenes opplevelser og deres mest grunnleggende ønske: å leve i et forutsigbart og trygt samfunn.

I tillegg til traumet med å håndtere de krigsskadede og den konstante trusselen for nye luftangrep møter Amani holdninger der hennes kompetanse trekkes i tvil fordi hun er kvinne. Og hun får knapt nok takk for innsatsen. Ektemannen til en kvinne Amani behandler, klager over at hun er kvinne heller enn over at sykehuset mangler nødvendige medisiner, han klandrer henne og sier at hun ikke er flink nok til å være leder. Dette til tross for at hun er gjenvalgt som leder av kollegaene – som stoler på henne. I en videosamtale bekymrer Amanis far seg over at kvinner brukes som «verktøy» i krig. Voldelig konflikt truer alle, men også andre former for undertrykking vedvarer under bomberegnet.

«Faen ta deg, Bashar.»

Sykehusteamets oppriktige medmenneskelighet midt i lidelsene taler for seg, deres kall til å bevare liv er grunnleggende antikrig i sitt uttrykk. Skadede mennesker kommer til behandling etter dagens angrep inntil en skremmende dag i 2018 da noe nytt skjer: kjemiske angrep. Teamets uro da de skjønner at dette ikke er noe normalt angrep, med pasienter som sliter med å puste mens de alle kjenner stanken av klor, er rystende. «Faen ta deg, Bashar», sier Amani – en referanse til det syriske regimet – en enkel ytring som bærer i seg folkets sorg.

Filmen belyser det nærmest umulige dilemmaet som går ut å bli eller å flykte, å holde ut og fortsette å arbeide for å opprettholde liv, kultur og identitet i en by som virker alt annet enn beboelig – der det mest elementære som ly og næring mangler – eller å gjøre en innsats på trygg avstand. «Hvem vil vel få barn her?» utbryter Amani i bitterhet over hvordan byen stadig reduseres og forvitrer.