Facebooks Libra



KRYPTO: Tiden hvor bankbetaling over landegrenser tok fem dager er ennå ikke over. Men det koster ikke fem prosent av transaksjonen lenger. Men hva med dem uten bankkonto? Libra driver frem utviklingen

Snakk om «techlash». Reaksjonene siste året på annonseringen av Facebooks planlagte «stablecoin», Libra, var voldomme. Jeg deltok selv. Dette speilet negative oppfatninger om moderselskapet – en frykt for at Facebook skulle utnytte forbrukernes tillit til Libra for å innhente data om om vår bruk av det – og selge eller utnytte dataene i egen interesse for å drive økt trafikk til plattformen sin.

For å roe ned slike bekymringer skapte Facebook et separat datterselskap, Calibra, for å utvikle valutaen. De etablerte uavhengige Libra Association for å sørge for driftstilsyn. Men som de fort lærte er ikke det å roe ned bekymringer det samme som å kvitte seg med dem.

Hvitebok og sentralbanker

Det hjalp lite at ideen i seg selv var halvferdig. Det var uklart om Calibra-gruppen forsto vanskeligheten av å holde en stablecoin stabil. Calibras Hvitebok (white paper) spesifiserte ikke presist hvilke likvide og trygge eiendeler Libra Association skulle ha i reserve for kjøp og salg av Libra hvis prisen skulle svinge. De innrømmet ikke at det som skulle være en trygg og likvid eiendel ganske fort kunne bli illikvid og utrygg.

Hviteboken erkjente heller ikke risiko for finansiell stabilitet eller behov for en långiver i Libras ytterste nødsfall. Hvis Libra, enkelt og greit, skulle forbli et betalingsredskap, kunne slike bekymringer avfeies. Men så fort det ville bli en viktig global betalingsvaluta, ville et system av Libra-baserte verdipapirer og derivater sannsynlig å vokse opp rundt det. Plutselige forandringer i pris kunne således være destabiliserende for det økonomiske systemet – og kreve markedsinngrep fra eierne. Gitt at Calibra øyensynlig ikke hadde tatt noe av dette i betraktning er det ikke overraskende at tilsynene var tidlig ute med å uttrykke sin bekymring.

Kinas folkebank forbereder seg på å lansere sine egne digitale valutaer.

Dessuten kunne en global stablecoin om deen var suksesrik, utgjøre en fare for pengepolitikk. I et fullstendig dollarisert land som El Salvador eller Ecuador kontrollerer eksempelvis i dag amerikanske Federal Reserve deres lokale økonomiske forhold. En utbredt anvendelse av Libra ville også kunne legge lokale økonomiske forhold under en håndfull sentralbankers kontroll, hvis Libra var knyttet til én valuta. Kanskje gledelig for land som El Salvador og Ecuador, men ikke for dem som verdsetter sine nasjonale sentralbankers mulighet til å tilpasse økonomiske forhold etter lokale behov.