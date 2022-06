Evighetspolitikk

OM UKRAINA (FRA VEIEN TIL UFRIHET). Putin gjør krav på arven etter andre verdenskrig

UKRAINA : Hva er filosofen Ivan Ilyins påvirkning på Putins politikk? I dag er informasjonskamp minst like viktig som militær krigføring.

Da Timothy Snyders bok The Road to Unfreedom kom ut i 2018, var det mange som rynket på nesen. I boken ble det hevdet krystallklart at Russland ville komme til å invadere Ukraina og ikke ville nøye seg med å invadere utbryterrepublikkene Donetsk og Lohansk. Like krystallklart ble det hevdet at det amerikanske valget i 2016 ble manipulert av russerne.

Nå har det gått fire år, og mange har i dag fremhevet boken som uvanlig fremsynt. Da jeg anmeldte boken i NY TID i 2018, understreket jeg spesielt forholdet mellom Russland og landets påvirkning på det amerikanske valget, men skrev lite om Russlands forhold til Ukraina.

Nå er denne delen av boken kommet ut i en egen utgivelse, kalt Om Ukraina, med et omslag som er blått med en gul stripe på midten. Altså samme farge som Ukrainas flagg.

Som Snyder forutså

I åpningen av denne lille utgivelsen, som helst ikke bør leses alene, men som en forsmak på den samlede boken, står det: «Russlands ødeleggende krig mot Ukraina må møtes ikke bare med motstand, men også . . .