EUs økonomiske gjenopprettingsplan

EUROPA: NY TID besøkte nylig Europaparlamentet i Strasbourg, og møtte en av grunnleggerne av Conference on the Future of Europe – der følgende temaer har blitt diskutert: demokratiske verdier, klimaendringer, sosial rettferdighet og jobbsikkerhet, menneskerettigheter, europeisk forsvar samt digital transformasjon. Dette er grunnlaget for ORIENTERING denne gangen, slik vi på følgende sider har spurt en rekke norske meningsbærere om mye av det samme. Og her med Daniel Freund, som er medlem av partiet Die Grünen i Tyskland, kunne vi ikke unngå å snakke om klima.