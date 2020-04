GRØNT GULD: Skovene i Transsylvanien er blevet en dødsensfarlig slagmark med mafiametoder og bestialske mord på flere skovfogeder. 650 skovfogeder og aktivister er blevet overfaldet. Og midt i magtkampen om de rumænske skove står møbelgiganten IKEA.

CLUJ-NAPOCA – Skuddene rungede i Maramure-skoven den oktoberaften, og de gav genlyd over hele Rumænien. Familiefaderen Liviu Pop, en lokal skovfoged på 30 år, var blevet overmandet og skudt med sin egen riffel da han forsøgte at forhindre en kriminel bande i at fælde et fredet skovområde. Bare måneden forinden var en anden skovfoged, den 50-årige Raducu Gorcioia, ligeledes far til tre, blevet hugget til døde med en økse, efter han overraskede en gruppe trætyve længere østpå.

De bestialske mord på uskyldige skovfogeder i efteråret er den foreløbige kulmination på en konflikt, der – modsat skovarealerne – har vokset sig større og større. Årsagerne til konflikten er penge og magt, og de rumænske træer er som guld og grønne skove for rumænske mafiagrupper og korrupte virksomheder, der driver ulovlig skovhugst og sælger tømmeret videre til højestbydende over hele Europa.

Og midt i det hele, omringet af den kriminelle mafiakonflikt i Rumæniens skove, arbejder en verdensomspændende virksomhed, IKEA. Den svenske møbelgigant er afhængig af billig skovhugst. Hvert år producerer IKEA omtrent 100 millioner prisvenlige møbler, som sælges over hele verden.

Svenskernes tilstedeværelse i Rumænien begyndte i 2015, da virksomheden indgik en ganske iøjnefaldende handel. IKEAs datterselskab Ingka Investments købte 33.000 hektarer skovareal i Rumænien, som før var ejet af amerikanske Harvard University, og handlen foregik igennem en lyssky fond i Luxembourg med forbindelser til universitetet. Ifølge mediet Huffington Post betalte IKEA mere end 550 millioner norske kroner for 98 procent af det skovareal, som Harvard havde ejet. Det var IKEAs til dato største investering i uberørt skov.

Tilsammen har IKEA købt mere end 50 000 hektar skovareal i landet, hvilket gør den svenske …