Eksentrisk kultur – en teori om vestens sivilisasjon/Demokrati

DEMOKRATI / Rémi Brague analyserer på original omend ikke uproblematik vis sig frem til Europas DNA – hvis Europa skulle have et mindreværd, hvorfor har vi bestandigt på arrogant og brutal vis søgt at indlemme andre, overtage, besejre? Den annen bog, av Mikkel Bolt og Dominique Routhier, præsenterer demokratiske tekster til tiden.

Står ikke bare Europa men også dets demokratiske vugge så usikkert, at det snarligt skrider i graven? Dette er ikke som sådan udgangspunktet for de to bøger, der her behandles i en samlende dobbeltanmeldelse.

Men det er vanskeligt ikke at læse samtidens begivenheder ind i værkerne. Det er vanskeligt – under læsningen – ikke at ihukomme det skrantende kontinent og den skrantende styreform. Tanker om Ukraine dukker op. Tanker om den skæbnesvangre europæiske energipolitik dukker op. Tanker om højredrejningen i Ungarn og Østrig. Og ikke mindst tanker om direkte angreb på demokratiet såsom stormløbene på den amerikanske kongres og det brasilianske . . .

Kjære leser.

For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,

eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).

Velg evt abonnement (69kr)