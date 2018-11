Et verktøy som er over 150 år gammelt

Høsten er tiden for internasjonale fotofestivaler, og i Sørøst-Asia har Photo Phnom Penh i Kambodsja seilet opp som en av de mest interessante de siste årene. Festivalen, som arrangeres for niende gang i år, vil skape synergier mellom asiatiske og europeiske fotografer, og synligjøre det nye kambodsjanske fotografiet.

De 14 fotografene som er presentert under årets festival fremstår som et løst kuratert utvalg av fotografiske tematikker og praksiser med ganske varierende nivå; fra meriterte pressefotografer som Mak Remissa og anerkjente kunstfotografer som JH Engström, til lidenskapelige amatørfotografer som Ly Min.

Foto av forandring

To av utstillerne – koreanske Daesung Lee og russiske Alexey Shlyk – skiller seg ut med sin evne til å fortelle historier som mennesker og gjenstander bærer i seg. De anvender begge fotografiet til å peke på langsomme endringer i både landskap og kultur, som hver på sin måte forteller om det nærstående bristepunktet for vårt forbruk.

Mens vi studerer grafer over antatte CO2-nivåer, og avholder konferanser og internasjonale toppmøter hvor vi forsøker å vedta nivåene på fremtidige utslipp og lurer på hvor stor temperaturøkning jorden kan tåle, så hører vi om mennesker i andre deler av verden som lever i svært prekære situasjoner på grunn av klimaendringene. Hvordan fotografere noe som skjer så sakte, som ikke er enkeltstående og dramatiske hendelser, men endringer over tid?

«Fotografiet må embringe følelser, spørsmål og dype tanker.» Christian Cajoulle

I prosjektet On the shore of a vanishing island gjør koreanske Daesung Lee dette ved å iscenesette menneskene som bor i landskapet. Menneskene vi møter i bildene bærer i seg den langsomme utviklingen som vi ikke evner å oppfatte med vårt sanseapparat: Den bengalske gutten fra øya Gohramarah ser rett på oss fra en liten jordvoll omgitt av vann. Han er bare 12-13 år, men bærer med seg minnene og den kroppslige erfaringen fra da dette var et fruktbart jorde. Over 50 prosent av øya ligger nå under vann og to tredjedeler av den opprinnelige befolkningen har flyttet derfra.

I serien The Appleseed Necklace vender Alexey Shlyk blikket tilbake til sin oppvekst i Hviterussland, hvor han ble født i 1986, og innbyggernes særegne kreativitet og evne til å anvende de ressursene de hadde. Av mangel på tilgang til varer og materialer, brukte de det de hadde og utviklet en «gjør det selv»-holdning. I prosjektet sitt opphøyer Shlyk disse hjemmesnekrede produktene; en vektmanual av sammenteipet murstein; en kjole sydd av gamle kjøkkengardiner – gjenstander som oppfattes som verdiløse i dagens samfunn. Det ser litt komisk ut med en lysekrone laget av en vridd sykkelfelg, men det får meg til å tenke tilbake en generasjon eller to, til en tid da det var helt vanlig å reparere ting med det man hadde for hånden.