Et sted mellom folkelig tro og de vises konsensus

Nexus: A Brief History of Information Networks from the Stone Age to AI

PSYKOLOGI / Hvis vi sapiens er så kloke, hvorfor er vi da så selvdestruktive? Menneskeartens problem er, ifølge Harari, et nettverksproblem. For ham fremstår populismen til syvende og sist som mye farligere enn en global liberal elite.

Yuval Noah Harari har skrevet en rekke bestselgere de siste årene, så mange at han er blitt kalt vår tids mest innflytelsesrike offentlige intellektuelle. Etter å ha oppnådd internasjonal berømmelse med Sapiens: En kort historie om menneskeheten (2016 [2011]), en menneskehetens historie på drøyt 500 sider, våger Harari seg i sin neste bok inn i fremtidsforskningens forræderske terreng, med vekt på konsekvensene av den teknologiske utviklingen.

I Homo Deus: En kort historie om i morgen (2017 [2015]) så den israelske intellektuelle potensielle risikoer for en økende ulikhet i en menneskehet delt mellom en kaste av overlegne mennesker som medisinske fremskritt praktisk talt gjør udødelige, og en stor masse overflødige mennesker som det ikke finnes arbeid for i en hyperteknologisert verden, og som bruker tiden sin på videospill og narkotika. Mange vil mene at dette er en dystopisk visjon, men Harari presenterer den på en ganske distansert måte. Det er takket være disse sterke visjonene at Harari, kanskje ironisk nok, ble en yndling i Silicon Valley-galaksen og blant mange av dens profeter som lovpriste den teknologiske utviklingens uendelige muligheter.

Autonome informasjonsnettverk

Hararis siste bok Nexus: A Brief History of Information Networks from the Stone Age to AI (Nexus: En kort historie om informasjonsnettverk fra steinalderen til kunstig intelligens) åpner med et viktig spørsmål: «I stedet for at vår art forener seg for å håndtere disse eksistensielle utfordringene, øker de internasjonale spenningene, det globale samarbeidet blir vanskeligere, land hamstrer dommedagsvåpen, og en ny verdenskrig virker ikke umulig. Hvis vi sapiens er så kloke, hvorfor er vi da så selvdestruktive?» (vår oversettelse). I en tid som på merkelig vis synes å svinge hysterisk mellom en slags panglossiansk overoptimisme om historiens slutt og den nyliberale kapitalismens triumf på den ene siden og en lammende frykt for en mulig undergang for menneskeheten som følge av en økologisk katastrofe eller en konflikt mellom atommakter på den andre virker dette som en svært relevant observasjon.

Svaret på dette paradokset ligger i det faktum at menneskene, ifølge forfatteren, har blitt mektigere fordi de har klart å danne . . .

