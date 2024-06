Et slags uofficielt anklageskrift mod staten Israel

The Palestine Laboratory: How Israel Exports the Technology of Occupation around the World

PALÆSTINA / Israel har plejet tæt omgang med ‘Papa Doc’ i Haiti, Nicolae Ceaușescu i Rumænien, Pinochet i Chile, samt Hutu-regimet i Rwanda. Og da Israels største våbenmesse, ISDEF-biennalen blev afholdt, tiltrak den sig mere end 12 000 internationale besøgende fra over 90 forskellige landes militær-, politi- og sikkerhedstjenester.

Israel er, trods sin beskedne størrelse, blandt verdens 10 største våbenproducenter- og eksportører. Da Israels største våbenmesse, ISDEF-biennalen, løb af stablen sidste gang i Tel Aviv i marts 2022 tiltrak den mere end 12 000 internationale besøgende fra over 90 forskellige landes militær-, politi- og sikkerhedstjenester. Flankeret af højtdekorerede israelske prydsofficerer kunne sælgere fra start-ups og etablerede virksomheder, som Elbit og AnyVision, præsentere et enormt udvalg af nye israelsk våben og teknologi. Her kunne interesserede købere finde droner, miner, bomber, granater, håndvåben, tåregas samt alt indenfor AI-understøttet sikkerheds- og anti-terror tech, herunder biometrisk software til automatisk registrering og genkendelse af individers ansigt, fingeraftryk, håndaftryk, iris, kropsform og positur.

At Israel er en fortrop i international militær- og polititeknologi, er ikke mærkeligt: Det er historiske grunde til at den jødiske stats raison d’être består i opretholdelsen af ‘sikkerhed’ med alle tænkelige midler. Men det, der for Israel er midler til selvopretholdelse og frihed, er samtidig midler til tilintetgørelse og undertrykkelse andre steder. Ikke kun i Palæstina, men i lang række lande verden over.

Ifølge journalist Antony Loewenstein, forfatter til bogen The Palestine Laboratory: How Israel Exports the Technology of Occupation around the World, er der tale om et voldeligt feedback loop, hvor Palæstina bruges som et slags menneskeligt laboratorium for udvikling af våben og teknologi, der siden sælges til lande som fx Bahrain, Belarus, Filippinerne, Uganda, Marokko, Nigeria og andre lande, der flittigt figurerer på NGO’ers og menneskerettighedsorganisationers . . .