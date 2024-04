Et slags skapende urskrik

South to America: A Journey below the Mason-Dickson to Understand the Soul of a Nation Forfatter

USA / Hva vil det si å være amerikaner? Hvem er de, hvordan kom de dit de er i dag, hvor har de etterlatt seg kulturelle spor? Her ser vi stemmene fra borgerrettighetsbevegelsen som inspirerte hippiene på 70-tallet, forkjemperne for homofiles rettigheter og feminister i flere generasjoner.

Imani Perry er skribent og forsker på afrikansk-amerikansk historie ved Princeton-universitet i New Jersey. Hun tilbrakte fem år med å søke Amerikas sjel i landets sørstater. Hun begynte ved the Blacks’ historiske røtter og endte med et navn en hel verden lærte å kjenne: Ved sin død i mai 2020 var George Floyd den siste i en nær endeløs parade av ubevæpnede afrikansk-amerikanere som er blitt tatt av dage ved politivold. Ni minutter og tjueni sekunder lå han med konstabel Derek Chauvins kne over brystet. «Jeg får ikke puste», ropte han. «Mamma» var hans siste ord.

Slaveriet i USA . . .