Han er i svømmebassenget når faren stadig spør ham – om og om igjen – om han kan flyte.

– Ja, jeg lærte det av deg. Idet faren spør for ente gang, gir den kinesiske konseptkunsteren Maleonn seg selv et løfte om å skape en forestilling som kan gjenvinne kontakten med faren. Han går i gang med sin første dukkeforestilling. Den handler om en sønn som konstruerer en tidsmaskin for å bringe sin demente pilot-pappa tilbake til barndommen og tiden for felles minner.

Andelen mennesker som rammes av demens eller Alzheimers sykdom, er stadig voksende, på grunn av både økende levealder og en livsstil i endring. Dokumentaren behandler en særs viktig tematikk på en ny og relevant måte.

Filmstilen er nøktern, men det er ikke hovedpersonen Maleonns prosjekt. Han vier seg til et poetisk skyggespill med menneske-store marionetter og sinnrikt konstruerte maskiner.

Dukkespill-ideen begynner beskjedent, men eser så helt ut av proporsjoner med tidsbruk og kostnader. Det som startet som et løfte til faren, blir en altoppslukende og grandios forestilling med avanserte mekaniske dukker og maskiner. Detaljene og den geniale oppfinnsomheten er som hentet fra renessansen og Leonardo da Vincis tegnebrett.

Under dokumentarfilmens gang er det først uforståelig at en slik påkostet skala er nødvendig for å nå igjennom til Maleonns gamle far. Farens bakgrunn som regissør for hele 80 Peking-operaoppsetninger i Shanghai forklarer sønnens behov for den spektakulære utrykksformen. Faren har ikke glemt sine meritter for godt – tross at han verken har fornemmelse av ukedag eller år. Maleonn for sin del har hatt en dårlig periode i sitt eget kunstneriske virke; forestillingen gir ham sårt tiltrengt ny retning og kraft.

I skyggen av far

Skyggen fra en suksessrik far tegnes tydelig og ruvende i filmen. I marionett-forestillingen øser Maleonn av gode episoder fra barndommen, men han innrømmer også at faren var utilgjengelig og oppslukt av teaterarbeidet.

Livsvalget med å bli kunstner var for å være nær faren, via muligheten for å jobbe sammen med ham. Sirkelen er sluttet, eller er den det? Faren har vært tapt for Maleonn før. …