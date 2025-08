Et oppgjør med vår grunnleggende bestialitet?

Humans: A Monstrous History

MONSTRE / I denne boken beskrives menneskeheten som viklet inn i prosessen med å gjøre den andre til monster. Men hva med oss selv?

«Når man kjemper mot monstre, må man passe på at man ikke selv blir et monster. Og hvis du ser lenge nok ned i avgrunnen, vil avgrunnen også se inn i deg.» Friedrich Nietzsche

Klimatologer og andre forskere forteller oss at hvis vi fortsetter vår nåværende kurs med historisk regresjon og oppvarming av jorden, vil det skje ting vi ikke vil like – som at permafrosten smelter, for eksempel, eller at eldgamle monstre – virus som er like ille som eller verre enn covid-19 – gjenopplives.

Den amerikanske historikeren Mike Davis skrev om dette i sin tankevekkende bok The Monster at Our Door: The Global Threat of Avian Flu (2006) og oppfølgeren etter covid-19, The Monster Enters (2020), der han argumenterer for at H5N1-pandemien (fugleinfluensaen) er nær forestående. Davis skapte et dommedagsbilde ved å sitere den belgiske influensaeksperten Rene Snacken, som har uttalt at åtte års forskning på H5N1 har overbevist ham om at denne utspekulerte lille darwinistiske demonen var i stand til å forårsake økocid – utslettelsen av hele arter. Davis’ bøker var eksplisitt ment å advare oss før det er for sent å reagere på en adekvat måte. Men så gjenvalgte vi Trump.

Historisk kroppsliggjøring

En slik eskatologisk undergang er kanskje det eneste monsterscenarioet som betyr noe akkurat nå. Men i sin nye bok, Humans: A Monstrous History, gir den britiske historikeren Surekha Davies en bred oversikt over interaktiviteten med menneskelige monsterbegreper fra antikken . . .

