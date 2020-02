FOTOGRAFI: Kan et foto ramme oss? Eller kan det vise begrensninger som er pålagt individet av familiære og samfunnsmessige forventninger?

New Visions. The Henie Onstad Triennial for Photography and New Media

Henie Onstad Kunstsenter Høvikodden.

Åpner 21. februar

Triennalens tittel New Visions er hentet fra den ungarske kunstneren László Moholy-Nagys manifest A New Instrument of Vision. Utstillingen er en del av en større satsning på fotografi som kunstsenteret initierte i 2017. Til triennalen vier de hele første etasje til å vise verker av 31 norske og internasjonale fotografer.

I boken Why Photography?, som akkompagnerer utstillingen, åpner kurator Susanne Østby Sæther teksten med å sitere fra manifestet: «The illiterates of the future will be ignorant of the use of camera and pen alike.» Dette forklares med at fotografering i dag er fullstendig integrert i vår hverdagskommunikasjon. Moholy-Nagys prognose har blitt vår virkelighet.