«Et morderisk system»



SVERIGE ANKLAGES: Hvorfor samarbeider ikke svenske myndigheter med FNs mekanismer og respekterer prinsipper om åpenhet, etterrettelighet og lov når det gjelder Assange-saken, spør svenske Arne Ruth.

Leder for Networkers North/South og Dag Hammarskjöld-programmet (med i Ny Tids redaksjonsråd).

Publisert: 2020-06-08

Den svenske tidligere sjefredaktør og medienestoren Arne Ruth er «bestyrtet over hvordan svenske myndigheter har behandlet nettstedet Wikileaks’ grunnlegger Assange i snart ti år nå». Ruth har lang lederpraksis fra svenske storaviser som Dagens Nyheter. Basert på et intervju med FNs Nils Melzer i det sveitsiske magasinet Republik (31. januar) fattet Ruth interesse for hvordan FNs spesialrapportør på tortur uttalte seg om saken:

«Melzer retter sterke anklager mot Sveriges og krever svar fra regjeringen – slik hans FN-mandat er utformet. Han har slått fast at prosessen mot Assange er tuftet på bevisste, villedende påstander om voldtekt.»

Også konservative sveitsiske Neue Zürcher Zeitung fulgte opp Sverige/Melzer med en knusende karakteristikk 4. februar: «Sveriges etterforskning av Julian Assange-saken gir ingen grunn til stolthet for dette nordiske landet.»

Mandag 1. juni leverte Ruth et opprop til Sveriges utenriksminister Ann Linde – foreløpig undertegnet av over 3000 personer, også mange svensker. De krever alle svar på FNs og Melzers alvorlige anklager.

«Tuftet på bevisste, villedende påstander om voldtekt.»

Ruth referer også til norske Klassekampens artikkel om Assange-saken 20. februar i år, hovedsakelig basert på Republiks samtale med Melzer 31. januar: «Men Klassekampen er for forsiktig når de sier at myndighetenes sak ‘er full av alvorlige feil’. Ifølge Melzer har jo politiet kriminelt endret en av de to kvinnenes vitneforklaring.»