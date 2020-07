Et manifest for demokrati og menneskerettigheter

OPPRØRER: Joshua Wong startet en protestbevegelse mot kinesiske myndigheter, men nektes å stille til valg i Hongkong.

Unfree Speech: The Threat to Global Democracy and Why We Must Act, Now

Joshua Wong ble født i 1996. Syv år gammel ble han diagnostisert med dysleksi. Som 14-åring ble han leder for demonstrasjonene i Hongkong. Dette vakte så stor oppsikt at han ble forsideperson for Time Magazine i oktober 2014 og ble kalt demonstrasjonenes fremste ansikt. Han viste seg som en sterk og modig leder allerede tidlig i tenårene.

Fredelige protester