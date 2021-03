Et liv i triumf og tragedie

Julia Mann var opphav til Tysklands mest berømte forfatterdynasti. Da sønnen Thomas mottok nobelprisen i litteratur i 1929, beskrev han morens betydning: «Min mor, datter av en tysk plantasjeeier og en portugisisk-kreolsk brasilianerinne, så dagens lys i Rio de Janeiro. Når jeg leter etter den arvemessige opprinnelsen til mine evner, må jeg [….] fastslå at mens min far innpodet meg livets alvor, har jeg en glad natur, en kunstnerisk-sanselig disposisjon, […] lysten til fabulering – å takke min mor for.» I fembarnsmoren Julia Manns nekrolog ble «fru senator Mann» hyllet som Lübecks vakreste kvinne.

Dagmar von Gersdorffs biografi Julia Mann presenterer oss for en lett gjenkjennelig kvinneskjebne: i skvis mellom personlige forutsetninger og samfunnets sosiale tvangstrøye.

Forsvarte barna

Julia ble morløs som barn, og faren så ingen annen mulighet enn å frakte henne over verdenshavene, fra «aper og papegøyer» i Brasils jungel til sin familie i Tysklands hansaby Lübeck, mens han selv forble ved sin lest i Rio.

I realiteten foreldreløs, ukjent med språket og et kiellandsk bourgeoisie hadde jenta vansker med å tilpasse seg.

Takket være sin eksotiske sjarm hadde hun snart en passende frier, og ikke lenge etter var hun i hus som fru konsul – senere senator – Heinrich Mann. Hun fylte sin forventede rolle, fødte fem barn, tilegnet seg (rikmanns)kulturen, utviklet et talent som musiker, arrangerte huskonserter, sang tyske Lieder og spilte Chopins e-mollkonsert som en profesjonell.

Ektemannen anså alt dette som «hyggelig, men nytteløst». Når barna Heinrich og Thomas viste en større interesse for kunst, litteratur og morens fantasifulle historier enn for flittig skolearbeid, en nødvendighet for fremtidige forretningsmenn, måtte mamma Julia forsvare dem – og seg selv – overfor en uforsonlig far og ektemann.

Fikk ikke forvalte arven

Så hendte det som på nytt slynget Julia Mann ut i det ukjente. Senator Mann fikk blærekreft og døde, femtien år gammel.

