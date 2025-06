Et lite mesterverk i økologisk språkbruk

FASCISME:Benito Mussolini er tilbake for å vise oss hvordan man bygger et fascistisk skrekkregime. Antonio Scurati, forfatteren av M – århundrets sønn, forteller i dette intervjuet med NY TID at «Benito Mussolini var som et tomt skall, en mann uten meninger, men med overskudd av meningers mot».