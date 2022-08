Et kollektivt minne av oppvekst

Childhood Memories

ROM : Ved siden av vår storproduserende billedkultur har Iris Maria Tusa en fotografibok av de sjeldne om romfolk – her ser vi hvordan barndommen former oss, og senere former vi vårt bilde av barndommen.

I årene 1966-68 arbeidet den amerikanske fotografen Bruce Davidson (f. 1933) med en serie bilder med motiver fra East 100th Street. Arbeidet inkluderte tusenvis av negativer og kulminerte med en bokutgivelse på Harvard University Press og en utstilling på MoMa i 1970. Davidsons intensjon med prosjektet var å møte menneskene som levde i byens umoderne, nedslitte strøk «eye to eye», dokumentere byens liv – skildret både som problem og som mulighet.

I forbindelse med utstillingen høsten 1970 skrev kuratoren, John Szarkowski (1925-2007), i pressemeldingen om Davidsons ektefølte innlevelse i det avbildede: «Most photographers have approached Americ’s visible minorities as though they were exotic quarry to be stalked and captured, or as statistics that might buttress a political position, or as symbols of the majority’s guilt. Bruce Davidson has done a more difficult and more valuable thing: he has shown us true and specific people, photographed in those private moments of suspended action in which the complexity and ambiguity of individual lives triumph over abstraction.» (1) I den samme pressemeldingen heter det at Davidsons serie er resultatet av et bevisst samarbeid mellom den avbildede og fotografen og fremstår som antitesen til det ubevisste dokumentarfotografiet. Dette forstår vi gjerne ved hvordan de avbildede fremstår i en bevisst positur, med blikket . . .