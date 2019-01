Et Kina i endring

Up the Mountain gir et gløtt inn i en idyllisk landsbyhverdag i Yunnan-provinsen, i et Kina som står ved en korsvei mellom gammelt og nytt.

Nita er freelance journalist og kritiker for Ny Tid.

Up the Mountain gir et gløtt inn i et Kina som trolig er nokså ukjent for de fleste. Majoriteten av filmene om Kina i dag fokuserer på billig arbeidskraft, brudd på menneskerettigheter samt landets voksende økonomiske makt og posisjon som verdens største vareprodusent. Dette er viktige temaer, men det ensrettede fokuset har gjort det vanskelig å se Kina fra andre vinkler. Zhang Yangs film bryter med denne ensidige vinklingen og minner oss på at alle land – også Kina – bærer i seg ulike og sammensatte fortellinger.

Up the Mountain er et portrett av et rolig landsbyliv i Yunnan-provinsen, et sted der kulturen er allestedsnærværende og livsrytmen følger naturens rytme. Ved å benytte flere kameraer og presise bilderammer er dette portrettet idyllisk uten at det idealiserer. Filmen setter fordømmelse og politikk til side for å fortelle en oppriktig historie om fellesskap og varme, en historie som fremkaller både inspirasjon og en reell følelse av at alt er mulig.

Hjertet i lokalsamfunnet