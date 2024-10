Et helt liv for andre

Eyewitness

FOTOBOK / Fotograf Manoocher Deghati er alltid på de fattigstes side, de amputerte, de foreldreløse, eller flyktningene som står i kø for å få vann.

Det ene bildet er mer imponerende enn det andre, men det bildet som vil feste seg i deg, er det eneste forfatteren ikke er opphavsmann til: hans portrett. Han er 19 år gammel. Og iført vernepliktsuniform. For i det meste av verden skal det fortsatt ingenting til for å ende opp i et annet liv. Å kunne befinne seg foran et kamera i stedet for bak det.

Og under bakken i stedet for på den.

I denne bildebiografien av den iranske fotografen Manoocher Deghati (født 1954), som flyktet fra ayatollahenes nye regime, slo seg ned i Frankrike og hovedsakelig er kjent for sin stilling i AFPs sjefsbyrå i Kairo under de utfordrende årene med den arabiske våren, er det mange, virkelig mange, bilder av tjueåringer. Som ved solnedgang, etter en dag med kamper, eller der de samles rundt et leirbål med gitar og trommer . . .