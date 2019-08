Et globalt arbejdsmarked i bevægelse

Mobilitet som betingelse

På to fronter

Arbejdsgivere verden over var fra starten begejstrede for den filippinske arbejdskraft, der ofte var overkvalificeret og af den filippinske stat blev opmuntret til at arbejde hårdt og aldrig brokke sig. Det såkaldte indvandringsstop, som blev indført over det meste af Europa i kølvandet på oliekrisen i midten af 1970’erne, betød da heller ikke at rekrutteringen af filippinske arbejdere stoppede. Fem år efter at Danmark havde vedtaget sit indvandringsstop, var landet stadig på listen over kunder hos det, der dengang hed Overseas Employment Development Board i Filippinerne. Betingelserne for arbejdsmigrationen ændrede sig imidlertid. Opholds- og arbejdstilladelser blev bundet op på ægtefæller med dansk statsborgerskab eller permanent opholdstilladelse, og på arbejdsgivere. For de tusinder filippinske arbejdere, der efter 1974 blev rekrutteret til hotelarbejde i Danmark, var mobilitet på en og samme tid en mulighed og en betingelse – i stadigt højere grad en permanent betingelse. For hotelarbejdere blev branchen fra 1980’erne ramt af udliciteringer og virksomhedsoverdragelser. En prekarisering af en allerede prekær branche, som filippinske stuepiger bekæmpede som fagligt aktive i det daværende Hotel- og Restaurationspersonalets Forbund (HRF). Samtidig måtte flere af dem kæmpe for at beholde arbejds- og opholdstilladelser, når ægtefæller og arbejdsgivere viste sig upålidelige.

Ruth Theil, for eksempel, havde i 1985 forladt sit højtelskede, men fattige landbrug og giftet sig med en dansker på en venindes anbefaling – «for at kunne give min mor et liv, hun aldrig før havde kendt», som Ruth forklarer. Hun blev stuepige på Hotel Sheraton og indså hurtigt, at der var noget helt galt med lønningerne. Senere viste det sig også, at der var noget helt galt med hendes mand. Ruth tog derfor kampen op på to fronter: organisering af sine stuepigekolleger, der – med rette, viste det sig – frygtede at miste deres job, hvis de meldte sig ind i fagforeningen, og at blive skilt fra sin mand uden at miste opholdstilladelse og forældremyndighed over deres datter. Hun blev en af de centrale kræfter i HRF, der fik mobiliseret et filippinsk netværk, som stod i spidsen for faglige kampe på københavnske hoteller og fordoblede medlemsantallet i Københavnsafdelingen i løbet af 1990’erne. Selv måtte Ruth hoppe fra job til job, når de fagforeningsfjendske arbejdsgivere blev for truende. At mobilitet i dag er blevet lige så meget – eller mere – en betingelse som en mulighed, hænger sammen med udviklingen i det internationale migrationsregime: Migrantens arbejdskraft er fortsat eftertragtet, men under stadigt mere usikre og kriminaliserende vilkår. Det hænger sammen med udviklingen på arbejdsmarkedet generelt – i Filippinerne såvel som i Norden – hvor det at sælge sin arbejdskraft kræver, at man er konstant i bevægelse. Mellem kontrakter, mellem arbejdssteder, mellem brancher, mellem landsdele og på tværs af landegrænser.