Et gigantisk tapsprosjekt

The Afghanistan Papers. A Secret History of the War

AVSLØRINGENE : I 20 år løy amerikanske myndigheter om krigen i Afghanistan.

Dette kommer frem i Washington Post-journalisten Craig Whitlocks bok The Afghanistan Papers. A Secret History of the War. Ved krigens slutt hadde over 775 000 soldater kjempet i Afghanistan. Mer enn 2300 døde, og 21 000 kom hjem såret. Krigen skal ha kostet 2261 milliarder dollar (ca. 20 000 . . .