Et gigantisk pyramidespill

FINANSVERDEN: Greier forfatterne av Sabotage å forklare hvordan samspillet mellom myndighetene, sentralbankene og bank- og finansinstitusjonene fungerer?

Sabotage – The Business of Finance

Den 6. mars 2013 skal den 51 år gamle bankdirektøren David Rossi angivelig ha hoppet baklengs ut av vinduet på sitt kontor. Med blåmerker på begge armene og et dypt kutt fra et slagvåpen i hodet landet Rossi på ryggen 10 meter ned. Overvåkningskameraet viser at Rossis klokke dalte ned fra vinduet etter at Rossi selv traff bakken, deretter at to kollegaer ganske rolig går bort til Rossi og konstaterer at han er død.

Rossi var kommunikasjonsansvarlig i verdens eldste bank, Monte dei Paschi di Siena (MDP), grunnlagt i 1472. I 2008 var MDP insolvent og måtte reddes, og «Project Santorini» ble unnfanget. Kort fortalt fikk MDP låne store beløp internt i bank- og finanssektoren, som ble brukt til risikofylte prosjekter. Da finanskrisen kom, gikk det galt, og MDP måtte låne stadig mer for å dekke tapene. Så forsvant Rossi ut gjennom vinduet. Stadig flere bankfolk ble funnet døde under mystiske omstendigheter, i alt 72 (se E.B. Tucker, Casey Research, 2016).

«Too big to fail»

Sabotage er en bok hvor forfatterne Nesvetailova og Palan forsøker å gi oss innsikt i, og forståelse for, det interne samspillet i bank- og finanssektoren. Det er en provoserende bok som titter bak kulissene og gir eksempler på hvordan banker og finansinstitusjoner ødelegger personlige formuer og bedrifter for å tjene bankdirektørenes og aksjonærenes interesser. Spørsmålet som søkes besvart, er hvordan dette kan skje uten at myndighetene griper inn. Ifølge forfatterne er svaret enkelt: Målet til enhver bank- og finansinstitusjon er å bli «too big to fail» (for stor til å gå overende).

Banker og finansinstitusjoner saboterer bevisst og omgår alle former for statlige reguleringer.

Når banken eller finansinstitusjonen har oppnådd en slik «statlig» garanti, kan den skape nærmest ubegrenset «billige nytrykte penger». Dette er kreditt/utlån som den kan bruke på spekulative kunde- og egeninvesteringer i forskjellige finansinstrumenter i visshet om at myndighetene vil la skattebetalerne ta regningen når disse spekulative og risikofylte investeringene fører til insolvens og truer med konkurser i finanssektoren. Derav tittelen Sabotage, som innebærer at banker og finansinstitusjoner bevisst saboterer og omgår alle former for statlige reguleringer. Myndighetene aksepterer stilltiende dette som en følge av «Too big to fail»-doktrinen, samtidig som regningen for havariet egentlig sendes videre til skattebetalerne.

Forfatterne konkluderer med at sabotasje av regelverk og lover som er ment å beskytte samfunnet og individet fra uredelig bankvirksomhet, er avgjørende for denne sektorens inntekter. Muligheten for profitt er så lukrativ at sabotasje fungerer som den største inntektskilden til noen av de største bank- og finansinstitusjonen i verden. Med forfatternes egne ord: «Verdensøkonomien er et gigantisk #pyramidespill – myndighetene lar det fortsette heller enn å forholde seg til bakgrunnen for dets sammenbrudd.»

Å ta reell risiko

Forfatterne er inne på problemet, men uten at de helt greier å forklare hvordan samspillet mellom myndigheter, sentralbanker og bank- og finansinstitusjoner fungerer. De lar konspirasjonsteorien om dette «gigantiske pyramidespillet» bli hengende i luften. For som bilgründeren Henry Ford påpekte for snart 100 år siden: «Dersom folket hadde forstått hvordan bank- og pengesystemet fungerte, ville det vært revolusjon i morgen.»

Når den amerikanske sentralbanken (FED), og den europeiske sentralbanken (ECB) i disse dager utsteder enorme mengder med elektroniske penger, hvilket ikke er noe annet enn gjeld som må tilbakebetales av nåværende og kommende generasjoner av skatteytere, får vi samtidig bekreftelsen på myndighetenes knefall for bank- og finansinstitusjonenes spekulative pengebruk på folkets bekostning. Slik den østerrikske økonomen Ludvig von Mises en gang korrekt konkluderte: «Banker og finansinstitusjoner kunne aldri ha ekspandert uhemmet med kreditt uten at myndighetene først hadde gitt sin velsignelse til det.»

Forfatternes forslag til løsning er at myndighetene må erkjenne at bank- og finansvesenets forretningsmodell er bygget på utstrakt sabotasje av lover og reguleringer innført av myndighetene. Forfatterne mener enda flere reguleringer er løsningen.

Det er skivebom, nettopp fordi det er myndighetene som representerer selve problemet. Helt siden kong Vilhelm og «hans hoff» etablerte Bank of England i 1694 for å finansiere krig med Frankrike og militære operasjoner i koloniene, samt berike seg selv, har myndighetene og bank- og finanssektoren vært «til sengs» med hverandre.

Løsningen er derfor å deregulere denne sektoren slik at den fungerer etter hensikten – ikke fritt for reguleringer, men for å ivareta folkets/kundenes interesser – ikke myndighetenes. Under et slikt system vil en banks/finansinstitusjons ekspansive kredittgiving – både til kunder og til egenhandel – umiddelbart føre til opphopning av denne enes gjeld hos konkurrerende banker og finansinstitusjoner. Dette ville raskt føre til krav om nedbetaling av gjelden til de konkurrerende bankene/finansinstitusjonene som ga kreditt i første instans. Denne form for selvjustis ville effektivt luke ut banker/finansinstitusjoner med for stor risikovilje.

Den sabotasjen Nesvetailova og Palan er så opptat av, ville da forsvinne av seg selv, siden myndighetenes «implisitte garanti» om å beskytte finanssektoren på bekostning av folket ikke lenger er en relevant problemstilling. Siden all politisk virksomhet og statsforvaltning er avhengig av bank- og finanselite, er et slikt bank- og pengesystem – til folkets beste – antakelig utopisk.

Boken er uansett vel verdt å få med seg, for den belyser mange interessante problemstillinger og skaper nødvendig debatt om et sinnrikt finansielt system som er i ferd med å å bli en verdensøkonomisk boble.