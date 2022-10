Et gennemgribende brud på normerne

Subtle Tools. The Dismantling of American Democracy from the War on Terror to Donald Trump

USA / Donald Trump nedbrød etablerede normer og førte demokratiet på vilde afveje, men han var aldrig nået så langt, hvis grunden ikke var blevet lagt af andre – denne nye tradition for upræcise formuleringer, hemmelighedskræmmeri og gedulgte metoder.

Donald Trump brød med en norm ved at være den første præsident i USA’s historie, der ikke uden videre anerkendte valgresultatet og trådte til side for sin efterfølger. Dette er kun et af mange forhold, der tegner billedet af Trump som en svindler, der har ført USA på katastrofekurs.

Karen J. Greenberg, som er direktør for Center for National Sikkerhed ved Fordham University i New York, betragter 6. januar 2021 som en milepæl i nyere . . .