Et dvelende liv bortenfor rasjonaliteten

BIOMAKT: Den italienske filosofen Giorgio Agamben har hatt flere kontroversielle utspill om håndteringen av koronakrisen. Agamben slår fast at mediehåndteringen av koronakrisen på en eller annen pervers måte har et likhetstrekk med den kommersielle reklamen. Og advarer mot et nytt, despotisk sikkerhetssamfunn.