Et crescendo av engstelse

TATRA-FJELLENE: The Wind er et stemningsfullt portrett av naturens utrolige makt og dens berøring av menneskers liv.





Nita er freelance journalist og kritiker for Ny Tid.

Publisert: 13.01.2020

The Wind. A Documentary Thriller Michal Bielawski (Polen)

Fønvinden, kjent som Halny, herjer de polske og slovakiske Tatra-fjellene flere ganger hvert år. Det er en vind som blåser fra sør, får temperaturen til å stige og luftfuktigheten til å synke, og som kommer med plutselige vindkast som forårsaker store ødeleggelser av ufattelig omfang. Trær – til og med hele skogområder – kollapser, broer faller sammen, og hus smadres som følge av denne vinden. Men i tillegg til de materielle ødeleggelsene har lokalbefolkningen en oppfatning av at vinden også har en overnaturlig evne til å spøke med folks sinn.

Michal Bielawskis film følger livet til tre hovedkarakterer i den polske delen av Tatra-fjellene. Filmen er et intenst og stemningsfullt portrett av naturens utrolige makt og dens berøring av menneskers liv.

Det er bare spørsmål om tid før vinden vender tilbake.

Tilværelsen deres synes strukturert rundt vindens ankomst – fra spenningen som bygger seg opp før den kommer, når helvete bryter løs og katastrofen rammer, til stillheten etterpå.

På en subtil måte er også Halny en karakter. Den er en kraft å regne med, og i regionen er den aktet som noe overnaturlig. De fastboende frykter den og tar sine forholdsregler. De tror også at periodene med Halny øker antall selvmord. Denne troen er så rotfestet i den lokale kulturen at flere forskere har gitt seg i kast med dette temaet. Deres konklusjon er at Halny i seg selv ikke økte risikoen for selvmord, men at risikoen ble større om sommeren og høsten.

En ventet profeti

En middelaldrende kvinnelig poet, en bondebestefar med bart og en ung ambulanseansatt kvinne lever som de pleier. Vi ser fragmenter av hverdager og stemninger som både er begivenhetsløse og intense. Når oppringningene til ambulansen øker i antall, steller mannen på gården sin, mens poeten er i ferd med å kjøpe et stykke av områdets elskede skog. Men det henger en følelse av overhengende fare i luften – og når som helst kan stormen bryte løs. Kraften i naturen forbereder noe, og alle de tre karakterene gjør seg klare. Det uventede ligger i detaljene – skyene som beveger seg, nærbildet av treets tekstur, jorden som rører bitte litt på seg i dag, og igjen bitte litt i morgen.