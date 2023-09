Er vi gode på bunnen?

Folk flest er gode. En ny fortelling om menneskenaturen

PSYKOLOGI / Hvordan har et tvers igjennom pessimistisk menneskesyn oppstått? At mennesket skal være grunnleggende syndig, er en hjørnestein i vestlig tenkning. Eller?

Kun litt sivilisatorisk ferniss, en håndfull lover og autoriteter hindrer oss i å falle våre medmennesker i ryggen. Dette livssynet har også fått et navn: ‘Fasadeteori’.

Den nederlandske historikeren Rutger Bregman argumenterer i boken Folk flest er gode. En ny fortelling om menneskenaturen for noe helt annet. Hans djerve tese lyder: Det er ikke mistenksomhet, egoisme og den sterkestes rett som har gjort menneskehetens fremskritt mulig, men tvert imot tillit og samarbeid.

Men naivitet er en farlig egenskap, som har ført mennesker og nasjoner på katastrofale villspor. Bregman vet at hans optimistiske tese trenger sterke beviser, og dette har han viet seg til i boken, med nær utmattende grundighet.

Beretning om voldtekt og skyting

Hvordan et tvers igjennom pessimistisk menneskesyn har oppstått, illustrerer han med mange eksempler: Katrina er et av dem, orkanen som raste over New Orleans 2005. Minst 1836 . . .