Er klima og fattigdomsbekjempelse hovedmål for norsk bistand?

FATTIGDOM / Norsk utviklingssamarbeids svake by-innsats gjennom 60 år – i gjennomsnitt fem prosent av årlig bistandsbudsjett – er vanskelig å forstå. For det er i byene «milliarden på bunnen» lever. Mange etterlyser tiltak innen for eksempel skog og klima, plast og marin forsøpling, transport, energi, matvaresikkerhet og områdeplanlegging.

Menneskene her står for 70 prosent av klimautslippene, forbruker 70 prosent av energien og skaper 70 prosent av lands bruttonasjonalprodukt. I tillegg utspiller to tredjedeler av verdens kriger og konfl-ikter i tilknytning til byer. 90 prosent av all befolkningsvekst i dette århundret skjer i byer i Sør, ifølge Scanteam (2007) og «Verden av byer» (2020). Det er i fattige bysamfunn i Afrika og Asia (særlig i øst og sørøst) at «kaskadene» av klimaangrep vil ramme særlig hardt. Det er en sterk sammenheng mellom økt urbanisering og klimaendring.

