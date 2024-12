Er gruvedriften til havs Norges fremste bidrag til NATO?

MILITARISERING / Utvinning av mineraler på havbunnen vil øke krigsrommet, ifølge den norske bedriften Seabed Solution. Som selskapet skriver: «NATO is our most important guarantor of future freedom.» For å styrke NATOs tilgang til sentrale metaller og sjeldne jordarter som brukes til våpen og våpenteknologi, er argumentet her at Norges viktigste bidrag til militæralliansen er å etablere gruvedriften til havs.

OPPDATERING siden denne saken ble publisert: «I forbindelse med forhandlingene om statsbudsjettet for 2025 fikk SV utsatt konsesjonsrunden om gruvedrift til havs med ett år. Regjeringen fortsetter likefullt å arbeide videre med å forberede leting og utvinning. Det gjør innholdet i denne artikkelen like aktuelt.»

På havbunnen i Grønlandshavet og Norskehavet mener regjeringen og gruveselskap#ene at det finnes store mengder viktige mineraler i høy konsentrasjon. Det dreier seg blant annet om metaller som kobolt, kobber, mangan, titan og litium og dessuten skjelne jordarter. Gruvedriften til havs blir begrunnet med at disse metallene og jordartene er helt nødvendige i «det grønne skiftet». Men det blir samtidig skjult at våpenindustrien også tørster etter disse mineralene.

USA importerer i dag mellom 80 og 90 prosent av sjeldne metaller og . . .

