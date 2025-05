Er det liberale demokratiet dødt?

Autocracy Inc.: The Dictators Who Want to Run the World

MAKT / Dagens autokratiske regimer har gjort det som en gang var innenrikspolitikk, til en utenrikspolitisk doktrine. Autocracy Inc. er strålende og skremmende fra Anne Applebaum.

Det begynner å bli mange bøker som tar et oppgjør med det vi kan kalle historiens-slutt-perioden, altså perioden rundt den kalde krigens slutt og et par tiår frem i tiden. I Skandinavia har Torbjørn Røe Isaksen skrevet Ingen tror på nåtiden (2023), mens danske Christian Bennike på samme tid utgav med Engang troede vi på fremtiden (2023), og ute i verden har alt fra The New York Times til Foreign Policy og andre spurt om det liberale demokratiet er dødt – eller bare veldig sykt.

I det hele tatt virker det som om den optimismen vi omsvøpte oss med på 1990- og begynnelsen av 2000-tallet, på sitt beste var villedende og på sitt verste direkte farlig.

Få klarer likevel å forklare bakgrunnen for og måten denne globale intellektuelle omveltningen har skjedd på, like godt som Anne Applebaum. Applebaums bok Autocracy Inc.: The Dictators Who Want to Run the World er en overraskende kort og imponerende presis beretning om hvordan de økonomiske båndene som ble knyttet da østerrikske og tyske kapitalister i 1967 møtte en gruppe sovjetkommunister i en jakthytte nær Wien for å diskutere muligheten for å legge fraktegass fra Sovjetunionen til Europa. Dette la grunnlag for et globalt samarbeid mellom autokratiske stater som underminerer hele det idé- og verdisettet det demokratiske systemet bygger på. «Autocracy Inc.», med andre ord.

Å holde på makten

«Fienden er den demokratiske verden, ‘Vesten’, NATO, EU, deres egne demokratiske be

vegelser og de liberale ideene som inspirerer alle disse», advarer Applebaum i åpningskapittelet.

Det er veldig vanskelig å tale henne imot. Applebaum viser til båndene mellom land så ulike som Russland, Iran, Venezuela, Tyrkia (skjønt i noe mindre grad), . . .

