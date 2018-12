Er det en forbrytelse å redde liv?

http://www.signesdenuit.com Wieczorek er kritiker bosatt i Paris.

Libre (To the Four Winds) Michel Toesca Frankrike

Hver dag krysser migranter grensen fra Italia til Frankrike. Mindreårige og asylsøkere har rett til støtte, men faktum er at de regelmessig fraktes tilbake til den italienske siden, anklaget for å ha brutt fransk lov.

Motstanden mot denne praksisen er imidlertid økende. I Roya-dalen, en fransk enklave i Italia, åpnet bonden Cédric Herrou hjemmet sitt og begynte å tilby migranter et sted å hvile, mat og beskyttelse, og mer fremtidsrettet hjelp, som utfylling av en asylsøknad – alt fundert på menneskerettigheter. Å anerkjenne folk i nød, og å hjelpe dem, var for ham den mest grunnleggende menneskelige gjerning. I dag er dette like fullt blitt en kriminell handling i Frankrike, til tross for at Herreou kan sitere fransk lov til sitt forsvar.

Le citoyen

Herrou var ikke den eneste – også andre bønder åpnet sine dører og land og konfronterte på den måten den politiske apatien som har forvandlet urettferdighet til normalitet. De gjenopplivet den kanskje viktigste institusjonen i fransk politisk historie, som var blitt undertrykt: la citoyenneté – den opplyste borger med selvtillit – som tar aktivt del i forsvaret av rettighetene til andre, særlig dem som har mistet stemmeretten. Å beskytte asylsøkere, små barn, unge uten foreldre og funksjonshemmede er åpenbare plikter. Transporten tilbake til Italia ville bare ha forsterket sårbarheten deres og forårsaket nye risikoer. Å erkjenne et problem og så handle – ikke vente på reaksjon eller hjelp fra staten – er (den potensielt anarkistiske) drivkraften for le citoyen: en positiv form for ulydighet, å gjøre det som må gjøres når rettigheter krenkes. En selvstendig ansvarlighet som refererer til den franske revolusjons viktigste dyder: frihet, likhet og brorskap.

https://www.youtube.com/watch?v=rpPRTLMPlhg

Herrou ble tiltalt og dømt i retten, men dette skremte ham ikke. Saken nådde mediene, og Herrou fikk støtte fra flere hold. Dokumentarfilmskaperen Michel Toesca fulgte ham i tre år og observerte et hverdagsliv som ikke ga Herrou mye tid til å drive jordbruk. I Libre ser vi Herrou blant annet i en tv-diskusjon med statsminister Manuel Valls, og at han erklærer overfor aktor og politisjef at han og medaktivistene hans etter de voldelige og inkompetente aksjonene til myndighetene ikke hadde noe annet valg enn å gjøre motstand.

Politisk apati har forvandlet urettferdighet til normalitet.

Toesca filmet uten masse utstyr og mannskap, han improviserte med håndholdt kamera, og i enkelte konfliktsituasjoner brukte han mobiltelefonen sin. Før han begynte arbeidet med filmen i 2015, bodde han allerede i Roya-dalen, og han møtte Herrou så tidlig som i 2000. De ble raskt venner. Filmopptak og aktivistdeltakelse ble uadskillelige aktiviteter. Fest og gledesutbrudd, så vel som kontemplative øyeblikk i dette usikre livet, fant også veien inn i filmen, som nå er vist i Cannes.

Menneskerettighetskamp

De lokale myndighetene i den italienske nabobyen Ventimiglia, som på samme tid som Roya-dalen opplevde stadige bølger med nyankomne migranter, forbød i 2015 utdeling av mat til slitne tilreisende. Improviserte leirområder ble meid ned. I 2016, da Herrous eget landområde huset over 80 mennesker og var blitt for lite, okkuperte de en tom statlig bygning. Det tok bare tre dager før 200 politifolk kom og tømte huset for folk. Herrou ble fengslet for tredje gang. Han ble satt fri igjen, mot en kausjon på 3000 euro.