Er det en film om Jens Stoltenberg?

Facing Wars

NATO / Hadde dette vært for 30 år siden, ville vi kjøpt dette narrativet. Vi har alternative medier, frie forfattere, gravejournalister, WilkiLeaks og solidaritetsmiljøer utenfor det militærmediale forskermiljøet.

Dette er en film om Jens Stoltenberg. Nei da, det blir straks klart for oss at dette neppe er en film om Jens Stoltenberg; det er en film som er laget for å naturliggjøre Ukrainakrigen og et bidrag til det globalt levende narrativet om russisk eller Putins uprovoserte, aggressive og overraskende overfall på Ukraina i 2022. Og NATOs innsats for å redde, ikke mindre enn, menneskeheten.

En film med denne typen dvelende personfokus kan konkurrere med tannpastareklame i sin bruk av sterile, uplettede omgivelser, blanke, hvite tenner, fasjonabel belgisk koloniarkitektur og sorte Mercedeser, ensomme frokoster («Jeg bor jo alene nå», avslører Jens), kontemplative, introverte scener i ensomhet mellom hektiske møter i NATO og Det ovale kontor. Velkommen. Spytt ut.

Til tross for filmens ensidige fokus på ett enkelt ansikt avløst av trent kroppsdynamikk til en hovedperson som spenstig forflyttes fra hovedstad til hovedstad, konferanse til konferanse, håndtrykk til håndtrykk, klarer filmen å holde på oppmerksomheten – i hvert fall min. For han er jo «vår mann» der . . .

