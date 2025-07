Endetids-profetier som politisk verktøy

ESSAY / Frykten for dommedag er ikke ubegrunnet. Kristensionistene tror vi lever i endetiden, at armageddon og tusenårsriket er nær forestående, og at de selv, før jorden går under, vil skånes av Gud og hentes opp til ham. Hva når noen ser på Åpenbaringen som en profeti om vår samtid og omsetter den til dødelig politikk? Eller hva når det å kritisere Israels angrepspolitikk blir umulig uten samtidig å falle i Guds unåde? Kristensionistene vil at det skal være krig i Midtøsten. Når bombene faller, gir det dem håp om at frelsen er nær.

Kan man drepe ett menneske dersom en slik handling kan redde livet til ti, var et spørsmål faren min ofte stilte meg da jeg var liten. Og om ti ikke er nok, tusen? En million? Under opptakten til andre verdenskrig, ung og tuberkulosesyk, hadde han lest Fjodor Dostojevskijs romaner, og med årene hadde han gjort den russiske forfatterens moralfilosofiske spørsmål til sine egne. Spesielt var han opptatt av Dostojevskijs skildring av forbrytelsens psykologi i Forbrytelse og straff (1866). Her dreper Raskolnikov, romanens hovedperson, en ondsinnet, selvopptatt gammel pantelånerske. Han trenger penger til å kunne studere, familien hans er fattig. Dessuten blir verden et bedre sted uten henne, . . .

