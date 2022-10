En virkelighet som eksisterer parallelt med den moderne staten

Mafia Politics

MAFIAEN / En ny bok forklarer hvorfor en politisk organisasjon er mer enn et kriminelt nettverk. Det er en korrekt, men farlig tese.

I april 2006 blr mafiabossen Bernardo Provenzano pågrepet, etter hele 40 år på rømmen. Sommeren 2006, i kjølvannet av arresten av Provenzano, ble det rullet opp mange mafiaceller i Palermo, og en rekke små og store mafialedere ble arrestert.

Den samme sommeren flyttet jeg til Italia. For å lære meg språket stavet jeg meg gjennom avisene så godt som hver dag, og noen av nyhetene fra Sicilia husker jeg bedre enn andre. Den ene var et bilde av politimenn som plasserer en mafiaboss i en politibil omringet av en stor folkemengde. Midt i folkemengden holdt en dame opp en plakat der det stod «GRAZIE» («takk»).

Den andre nyheten jeg bet meg fast i, var et utdrag fra en pressekonferanse der lederen for politistyrken som sto bak de mange arrestene, fastslo at «Lo stato c’è.»

Sicilianerne

«Lo stato c’è» betyr «staten finnes», eller «staten er her», en poengtering som det i det statsfikserte Norge virker fullstendig bortkastet – ingen tviler på at . . .