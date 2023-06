En villet krig

Strengt fortrolig: Norges hemmelige forsøk å stanse krigen i Libya.

LIBYA / Boken Strengt fortrolig viser til en dyster erfaring for norsk diplomati i Libya. Utenriksminister Hillary Clinton bestemte seg for å gå til krig mot landet – i strid med forsvarsminister Robert Gates ønske. Clinton må ha spilt et brutalt dobbeltspill overfor nordmennene. Trusselen mot folket i Benghazi var ren propaganda.

Henrik Thunes nye bok Strengt fortrolig: Norge hemmelige forsøk å stanse krigen i Libya bør bli lest. Han beskriver ærlig og detaljert om møter med Muammar Gaddafis sønn Saif al-Islam og møter med hans nærmeste allerede fra tiden da FNs sikkerhetsråd i mars 2011 traff sitt vedtak, til fortsatte møter om våren også med representanter for opprørene. Thune beskriver hvor feilinformert Gaddafi-familien hadde vært, ikke minst av sin egen FN-ambassadør, som straks gikk over til opprørerne. Men boken speiler også en norsk forestilling om at konflikter kan løses med at partene får tillit til hverandre, at de finner et kompromiss.

Frankrikes president Nicolas Sarkozy og britenes David Cameron ville ha regimeendring.

Boken som er definitivt verdt å lese konkluderer mot slutten: «Var vi alle med i en krig som dreide seg om noe helt annet enn vi trodde!». Libya kom å bryte sammen. Thune viser et tragisk bilde av det storpolitiske spillet – men problemet med boken er ikke først og fremst hva forfatteren skriver, men hva . . .