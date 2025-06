En vakker og gjennomtenkt essaysamling

Moralens økologi

ETIKK / Er etisk tenkning overhodet mulig – hvordan kan vi mennesker utvikle en moralsk tenkning når verden er så foranderlig som den er? Erland Kiøsteruds essaysamling, som NY TID har valgt to ulike analyser av, inneholder kontemplative tekster om kunsten, mennesket og naturen.

Denne lille boken åpner med den første setningen i Rilkes Duino-elegiene: «Hvem, hvis jeg skrek, ville høre mitt rop blant englenes ordener?» Det er menneskets rop ut i det store intet. Det er menneskets håp om å bli hørt av de guddommelige kreftene i kosmos.

I denne essaysamlingen føres vi fra Rilkes utrop i 1923 tilbake til Det gamle testamentes klageskrik og gjennom kulturens ulike kunstneriske uttrykk, fra Hölderlin og videre til Rimbaud og Baudelaire. Et viktig tema er hvordan mennesket gjennom kunsten kontinuerlig utvikler et nytt syn på seg selv og virkeligheten. Mennesket må stadig erobre virkeligheten på en ny måte i takt med sin egen selvutvikling. En annet sentralt tema er hvordan naturen har blitt påfallende for oss etter at vi ble bevisste på at vi ødelegger den. Før levde mennesket ureflektert . . .

Kjære leser.

For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,

eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).

Velg evt abonnement





Følg redaktør Truls Lie på X(twitter) eller Telegram