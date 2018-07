En ulykke, en skjære, en fotograf

Penguin Bloom. The Odd Little Bird Who Saved a Family Cameron Bloom & Bradley Trevor Greive Cannongate Books Ltd. USA

En skjære som redder en familie? Man får bange anelser. En tåreperse. Kjærlighet, katastrofe, redning. Alt vender seg til det beste … nei, til det bedre. Det beste har fremdeles til gode å vise seg. Men én ting av gangen.

Skjæra, denne forulykkede lille pjusken – etter hvert gitt navnet Penguin Bloom – lar historien skinne, en historie som i verste fall kunne gjort seg som dameroman, basert på en sann historie, eller endt som en bortgjemt sykejournal. Det starter med tenåringen Cameron, som møter sitt livs kjærlighet på bakeriet: «Jeg forelsket meg i Sam mens jeg spiste pai. Hun hadde på seg slitte jeans, en hvit t-skjorte og et kongeblå forkle fullt av mel; det var til og med en dæsj mel på nesetippen. Hun var liten, fryktløs og cute as hell.» Sam er en energibunt, alltid smilende og vanvittig sta – en som elsker hardt arbeid, avskyr latskap og ler av smerte. Sam er Camerons første, siste og eneste virkelige kjæreste. Det blir ekteskap, det blir barn,tre stykker. Så snart guttene er store nok, begir familien seg ut på sin første større reise – til Thailand. Strandliv, kos, idyll. Så stopper tiden.

Fallet

Cameron og Sam har gått opp til et utsiktsdekk. Der lener Sam seg mot rekkverket. Fundamentet er råttent. Brister. Sam raser utfor, lander på betongen seks meter nedenfor. Cameron styrter til. Det er som et granatsjokk. Lyd og omgivelser er som innhyllet i vatt.

Lidelseshistorien er fortalt i korte drag. Sam overlever, men med brukket rygg og flere brudd på hjerneskallen. Etter sju måneder og utallige operasjoner er hun hjemme igjen, lam fra livet og ned. Familielivet sirkler fra nå av rundt en person som i sin hjelpeløshet mister seg selv. Cameron og guttene kan tross all sin hengivenhet og innsatsvilje ikke redde Sam fra en nedadgående spiral, og alle ser mot en avgrunn.

Når så en skjæreunge opplever et liknende fall, ut av redet, ned på bakken, og bokstavelig talt ramler inn i Bloom-familien, blir det et avledningsprosjekt, et samlivsprosjekt og etter hvert et dobbelt redningsprosjekt. Penguin – en sort og hvit liten fjærball – inntar sin plass i søskenflokken på uvanlig vis – for en skjære. Vi ser fotografier av Penguin – under dyna; på ekspedisjon i en hårmanke; med skjerf om halsen; i sin pubertet og goth-periode; Penguin som deler en spaghettistrimmel med en Bloom; Penguin som går i dusjen med Sam.

