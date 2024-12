KRIG / Frykten for en tredje verdenskrig begynner å bli påtakelig. I fjor ble det registrert 59 væpnede konflikter i verden, det høyeste tallet siden slutten av forrige verdenskrig. Kan man i dag sammenlikne stater i krig med tenåringer som ennå ikke har utviklet evnen til konsekvenstenkning? I dag er muligheten for atomkrig utvilsomt til stede – med Norge lenket til et atom-våpenavhengig NATO.

«Unnskyld, jeg har et spørsmål.» Vi var i gang med en periode om nyere verdenshistorie på skolen. Jeg snudde meg mot eleven, som fortsatte: «Kan vi ikke også snakke om tredje verdenskrig? Hva mener du – tror du at den bryter ut snart?» Det er sjelden jeg blir svimmel mens jeg underviser, men nå måtte jeg holde meg fast i kateteret. Tredje verdenskrig#? Etter en kort tenkepause svarte jeg: «Det kan vi godt, men vi må først ha om de to verdenskrigene, og den kalde krigen, så kan vi snakke om en mulig tredje verdenskrig.» Og det er det man må gjøre hvis man har ambisjoner om å gjennomføre et noenlunde fornuftig resonnement omkring forestillingen og begrepet ‘tredje verdenskrig’ og vurdere sannsynligheten for at en slik dommedagssituasjon kan utspille seg i den virkelige verden.

I en fersk norsk undersøkelse svarte 41 prosent at de mente det er sannsynlig at en tredje verdenskrig kan bryte ut de neste 10 årene. 26 prosent mente attpåtil at det kan bli krig på norsk territorium.

Senere ble jeg stadig mer oppmerksom på at det selvsagt ikke bare var mine elever og jeg som hadde begynt å tenke mer på mulighetene for en ny verdenskrig. I høst slengte fredsforskningsinstituttet PRIO i så måte ut et illevarslende funn: I en fersk norsk undersøkelse svarte 41 prosent at de mente det er sannsynlig at en tredje verdenskrig kan bryte ut de neste 10 årene. I tillegg vurderte 55 prosent det som sannsynlig at det vil bli flere væpnede konflikter . . .

Kjære leser.

For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,

eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).

Velg evt abonnement





(Du kan også lese og følge Cinepolitical, vår redaktør Truls Lies kommentarer på X.)