En stemme fra Polen



ESSAY: Det er pinlig å se på hvor forferderlig Lov- og rettferdighetspartiet (PiS) og regjeringen oppfører seg. Vi signerer underskriftskampanjer.

Jeg føler meg litt som den lille prinsen, han som lander på en sjelden planet. På en måte er jeg alene her, innelåst, locked down, slik vi alle er, akkurat som kommunistene ønsket: «I alle land, foren dere!» Så vi virker forenet mot en usynlig fiende. Jeg er en bokser som kjemper mot denne usynlige fienden, uten publikum, og dette spillet ser ut til å ikke ha noen ende. Her er min lille, private planet, mens den større planeten heter Polen.

Regjeringer i mange land bestemte seg for å ta vare på de svakeste – utrolig i tiden med global tro på fremgang. Fremfor vekst og økt profitt bestemte vi oss for å låse oss inne for å beskytte gamle og svake.

Men, på min planet får jeg ikke sove om natten. Og poeter skal ikke skrive om politikk. Poeter kan klage, det er deres samfunnsplikt. Når vi er vitne til urettferdighet fra de styrende, vil vi heve stemmen. Hva er vanskelig nå? Følelser. Det som skjer rundt meg. Jeg har venner over hele verden og holder kontakten. Virus er internasjonalt, globalt, men måten vi håndterer det på, er veldig nasjonalt: Vi stenger grenser. Noen bruker situasjonen til å kjempe for total makt: Trump, Erdogan, Orbán, Kaczyński …

Lånte hunder av naboer

Her, i Warszawa, prøver jeg å være fornuftig, men det er ikke lett. Vi er egentlig helt innelåst, politi og militære patruljerer gatene. Er gevær det beste våpenet mot viruset?

I hele april var alle parkene stengt. Bøtene var høye. Du fikk bare lov til å gå 200 meter til butikken, til et sykehus, eller for å lufte hunden. Folk begynte derfor å låne hunder fra venner og naboer. Til og med de som bor sammen, fikk bøter for å stå for nær hverandre på gaten. Man fikk ikke gå tur i skogen, men det var lov til å gå på jakt – regjeringen rådet oss til å ta med barna på jakt. Men folk begynte å protestere – det beste i Polen er at vi aldri gir oss, vi elsker å protestere. Vi er veteraner i protest.