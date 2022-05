En stadig krypende ensomhetsfølelse

Allein

ISOLASJON : Akutt ensomhet treffer så vel vinnere som tapere. Daniel Schreiber går innom en rikholdig eremitt-litteratur – som Thoreaus Walden og Defoes Robinson Crusoe. Men hva betyr sosial tilbaketrekning i dag – enten den er yrkes- eller pandemibetinget? (THIS ARTICLE IS ONLY MACHINE TRANSLATED by Google from Norwegian)

«Vi». Dette lille, inkluderende personlige pronomen er første ord i Daniel Schreibers bok – en bok som handler om det å være alene og det å føle seg alene. To ulike størrelser. «Vi» – forfatteren med sine gode venner – sitter i en vakker hage, drikker kaffe og nyter sensommersolen. Den 44-årige skribenten lever et vellykket forfatterliv.

Det skal nevnes at Schreiber også er en mann som har bakset med sin homofili, sine skiftende parforhold, sine psykiske barrierer. Alt i alt, skulle man mene, et perfekt utgangspunkt for evaluering av alenetilværelsens . . .