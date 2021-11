En reelt solidarisk og subversiv feminisme – hvem arbejder du for?

Women and Work. Feminism, Labour and Social Reproduction

Jeg kan ikke huske, hvordan samtalen tog den drejning, men jeg kan huske især en af mine kollegers bestyrtede og vantro reaktion. Det var over kantinefrokostresterne på en aftenvagt i et redaktionssekretariat; nogen af os var løst tilknyttede, andre var fastansatte og nogle ville gerne være det, fastansatte altså, blandt andet ham, hvis ører nær var faldet af, da jeg sagde noget i retning af dette:

«At arbejde under kapitalismen er ødelæggende for mennesker, man dør lidt inden i hver gang man går på arbejde for nogen andre.» Ordene faldt måske ikke præcis sådan, men det lød omtrent lige så dogmatisk – sådan kan det gå, når man er nervøs over at sige noget, man fornemmer, vil være et rimelig ledigt standpunkt i konteksten.

Ved at kræve løn for husarbejde kunne man samtidig synliggøre muligheden for at

nægte at udføre dette arbejde.

«Hvad!? Haha!» Han lo sådan lidt hånligt. Hvor totalt 20. århundrede kunne man være at sige sådan noget marxistisk ævl. Han døde i hvert fald ikke indeni, overhovedet, han synes det var fedt . . .