En rasjonell optimisme?

KJÆRLIG ANARKISME: Her har vi ti kapitler om temaer som vannmangel, demokrati, miljøutfordringer, kunstig intelligens og økonomi. En forfatter som er mer opptatt av sosiale enn teknologiske innovasjoner. Eksempelvis mener han at borgerråd med reell makt, debatt og direkte beslutninger kan etableres uten at det representative demokratiet avskaffes.