En præcis skildring af EU’s krise

EUROPA: Drejer det sig nu om at udvikle en slags europæisk solidaritet, eller er vi blevet pladspolygame?

Fotografiet over blev et billede på et EU i krise. En gruppe hvide danskere forsamlet på en motorvejsbro over Europavej 47, ikke langt fra Rødby på Lolland. Nedenunder, i nødsporet, går de berygtede flygtninge, drevet af et håb om at nå Sverige og Frederik Reinholts (orhenværende statsminister) åbne hjerte.

Flygtningene har rejst langt, fra det tørre og sandblæste Syrien til det våde og græsgrønne nord, og alligevel mødes de ikke af venlighed. I forreste række på broen står en dansk mand. Han er overvægtig og rødhåret, hans hår krøller uklippet ved det ene øre, kinderne er rødmossede, og fra «magtens tinde», godt hævet over flygtningene, spytter han ned på folkemængden.

Den midaldrende mand må være en del af «det gule Danmark», tilhænger af Dansk Folkeparti og bosat i «den rådne banan» (en betegnelse for de belastede udkantskommuner, der geografisk tegner en «banan» på landkortet).

Tryghedsnarkomaner

Flygtningekrisen gav europæeren ondt i selvforståelsen. Hvorfor kan være en smule svært at forstå, men den ungarske filosof Ágnes Heller gør i sine essays fra Paradoks Europa (2019) fint og pædagogisk rede for problemstillingen: Som art er vi mennesker nogle egensindige tryghedsnarkomaner. Børn lærer ting af deres forældre. Og det, de lærer, opfatter de som sandt, ligesom de opfatter at det, de får at vide, er rigtigt (at gøre) som rigtigt (at gøre). Så elementært går Heller til værks, og tænkningen er ikke kategorisk, men opererer – for det meste – med en gradsindeling: Andre kan være mere eller mindre fremmed for én, ingen er hinanden lig, altid er der tale om gradsforskelle, niveauer af fremmedhed.

En passage af Heller, typisk i både stil og ræsonnement, lyder: «Andre mennesker i andre verdener tror på noget andet, de følger andre sæder og skikke. Det er de fremmede. Dem er vi bange for. Hvorfor? Fordi vi mister vores hjem, altså vores følelse af vished og tryghed, hvis det skulle vise sig, at de andres vaner og tro var det rigtige. Vi føler os hjemme i vores egen verden. Men for andre er det os, der er de fremmede.» Ingen ønsker at blive afsløret i deres eget åbenlyse selvbedrag. Heller er ikke bange for postulater. På få linjer, og med fynd, formulerer hun sine præmisser. Og vaner og tro er bare én ting, en anden er økonomi. Måske giver vi lidt mønter til de sultne børn i verdens brændpunkter, men hvor mange af os ville faktisk tage imod dem eller lade vores skattepenge gå til disse fremmede?