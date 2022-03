En pan-europeisk politisk bevegelse

DEMOKRATI : Ifølge Yanis Varoufakis var hans DiEM25 først med å legge frem en grønn ny avtale – en som var omfattende, radikal og realistisk på samme tid.

Som teoretiker, økonom, politiker, forfatter og medgrunnlegger av to transnasjonale demokratiske og progressive bevegelser er Yanis Varoufakis en politisk renessansemann som har fanget noen av de viktigste sosiale, politiske og økonomiske bevegelsene i vår tid. Som gresk finansminister i 2015 gjorde han seg bemerket som en sterk motstandsstemme til europeiske maktinstitusjoner i en tid med turbulent finanskrise. Varoufakis har fortsatt å være en ledende stemme for endring. I 2016 var han medstifter av Democracy in Europe Movement 2025 ( DiEM25 ), og i 2020 var han med på å grunnlegge den internasjonale organisasjonen Progressive International. For tiden er Varoufakis medlem av det hellenske parlamentet i Hellas som representerer MeRA25 (The European Realistic Disobedience Front), DiEM25-bevegelsens valgavdeling.

Transnasjonal

– Du var med på å starte DiEM25-bevegelsen i 2016. Først og fremst, hva var hovedmotivasjonen for å danne bevegelsen?

– Det begynte med erkjennelsen av at krisen vi har i Europa, ikke er en krise for Hellas, Tyskland, Frankrike eller . . .