En neutralitetsfælde

Syria and the Neutrality Trap. The Dilemmas of Delivering Humanitarian Aid through Violent Regimes

SYRIA : Carsten Wieland afdækker en lang række fejltrin i de vestlige donorlandes håndtering af den humanitære krise under den syriske borgerkrig. Han omtaler også hvordan oprørsstyrker bevidst har udsultet lokalbefolkninger for at tiltrække sig nødhjælp: Etiopien, Somalia, Sydsudan, Liberia, Sierra Leone og Rwanda.

Det er de ædleste motiver, som sættes i spil, når beslutningen falder om at yde humanitær bistand i en konfliktzone eller en blodig krig. Sådan forholder det sig i hvert fald principielt, og af den grund er det et ultimativt krav at nødhjælpen skal være neutral og derfor friholdt fra alle politiske overvejelser og bagtanker. Så enkelt er det dog ikke altid, og dette lægger op til en række vanskelige beslutninger i forhold til Afghanistan.

«Det er et knæsat princip, at nødhjælpen i konfliktzoner skal være neutral.

Den tyske journalist og diplomat Carsten Wieland har skrevet en tankevækkende bog, hvor han minutiøst afdækker en lang række fejltrin i de vestlige donorlandes håndtering af den humanitære krise under den syriske borgerkrig:

«Der har i de senere år været en række tilfælde, hvor den humanitære bistand har slået fejl, og jeg vil nok betegne Syrien som et ekstremt tilfælde», siger han over en WhatsApp-forbindelse med NY TID fra Berlin. «Der blev begået snesevis af fejltagelser i Syrien, og derfor er det vigtigt at vi netop bruger det syriske eksempel til . . .

